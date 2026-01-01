Think Tank Photo Retrospective Lens Changer 2 Black фотосумка черная

Сумка спроэктирована так что объективы переносятся в отдельных отсеках и есть возможность для быстрого доступа к ним. Кроме того в сумке могут разместится небольшие аксессуары. Она имеет карман-органайзер, встроенный в основное отделение, для ручки, блокнота, батареи и т.д.
Минималистский внешний вид скрывает дорогостоящее фотооборудование и не привлекает к себе внимания окружающих.
Сумка комплектуется чехлом с герметичными швами, защищающим от дождя.
Характеристики:
- внутрение размеры (для каждого отделения), см - 12x25,5
- габариты, см - 26x28,5x12,5
- вес, кг - 0,7