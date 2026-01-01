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Think Tank Photo Retrospective Lens Changer 2 Black фотосумка черная
Think Tank Photo Retrospective Lens Changer 2 Black фотосумка черная

Think Tank Photo Retrospective Lens Changer 2 Black фотосумка черная

Tamrac
Артикул: DAN-0995

Think Tank Photo Retrospective Lens Changer 2 Black - фотосумка для переноски двух объективов, черная.

Вмещает два объектива, размерами до 70-200 f2.8, в разных отделениях, скрытых передней крышкой-клапаном.

Описание

Сумка спроэктирована так что объективы переносятся в отдельных отсеках и есть возможность для быстрого доступа к ним. Кроме того в сумке могут разместится небольшие аксессуары. Она имеет карман-органайзер, встроенный в основное отделение, для ручки, блокнота, батареи и т.д.

Минималистский внешний вид скрывает дорогостоящее фотооборудование и не привлекает к себе внимания окружающих.

Сумка комплектуется чехлом с герметичными швами, защищающим от дождя.

Характеристики:

  • внутрение размеры (для каждого отделения), см - 12x25,5
  • габариты, см - 26x28,5x12,5
  • вес, кг - 0,7

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