Think Tank Photo Retrospective Lens Changer 2 Black фотосумка черная

Описание

Сумка спроэктирована так что объективы переносятся в отдельных отсеках и есть возможность для быстрого доступа к ним. Кроме того в сумке могут разместится небольшие аксессуары. Она имеет карман-органайзер, встроенный в основное отделение, для ручки, блокнота, батареи и т.д.

Минималистский внешний вид скрывает дорогостоящее фотооборудование и не привлекает к себе внимания окружающих.

Сумка комплектуется чехлом с герметичными швами, защищающим от дождя.

Характеристики: