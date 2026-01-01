Think Tank CityWalker 30 фотосумка черно-синего цвета

Характеристики:
- внешние размеры, см – 41,5x29,0x21,0
- внутренние размеры, см – 34,0x24,5x17,0
- отделение для ноутбука, см – 38,0х28,0х3,6
- вес, кг – 1,4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Think Tank CityWalker 30 – сумка в городском стиле для фотокамеры. Внутри мягкая съемная вкладка, за счет которой повышается возможность разнообразного использования. Модель вмещает стандартного размера цифровую зеркальную камеру с присоединенным объективом 24-70, дополнительные 2-3 объектива и ноутбук 15". Вмещает отсоединенный объектив 70-200.
Характеристики:
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