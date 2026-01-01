Think Tank CityWalker 10 фотосумка цвет черный

Характеристики:
- внешние размеры, см – 31,5x23,0x17,0
- внутренние размеры, см – 25,5x19,0x13,5
- размеры для планшета, см – 26,2x20,3x2,0
- вес, кг – 0,9
Москва
Малая Семеновская 3с6
Think Tank CityWalker 10 – сумка в городском стиле для фотокамеры. Внутри мягкая съемная вкладка, за счет которой повышается возможность разнообразного использования. Модель вмещает стандартного размера цифровую зеркальную камеру с присоединенным объективом 24-70, небольшой объектив и планшет.
Характеристики:
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