Think Tank Airport Security V2.0 фотосумка-роллер черного цвета

Артикул: NVF-1487

Think Tank Airport Security V2.0 – универсальный вместительный роллер-кейс дорожной серии из текстиля. Модель позволяет перевозить значительную часть габаритной профессиональной аппаратуры, обеспечивая повышенную безопасность при перевозке. Модель имеет отсек для ноутбука и крепление для штатива. Замки на фотосумке могут быть зафиксированы.

Отвечает стандартам для ручной клади. За счет боковых ручек может легко извлекаться из отделения для багажа.