Think Tank Airport Security V2.0 фотосумка-роллер черного цвета

Характеристики:
- внутренние размеры, см – 53,0х20,0х33,0
- внешние размеры, см – 56х23х35,5
- вес, кг – 5,4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Think Tank Airport Security V2.0 – универсальный вместительный роллер-кейс дорожной серии из текстиля. Модель позволяет перевозить значительную часть габаритной профессиональной аппаратуры, обеспечивая повышенную безопасность при перевозке. Модель имеет отсек для ноутбука и крепление для штатива. Замки на фотосумке могут быть зафиксированы.
Отвечает стандартам для ручной клади. За счет боковых ручек может легко извлекаться из отделения для багажа.
Характеристики:
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