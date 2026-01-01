Think Tank Airport Navigator фотосумка-роллер черного цвета

Переноска может осуществляться с помощью ручки для переноски, плечевого ремня, транспортировочных колес.
Характеристики:
- внутренние размеры, см – 33,0x17,3x38,1
- внешние размеры, см – 39,4x25,4х40,6
- вес, кг – 4,8
Москва
Малая Семеновская 3с6
Think Tank Airport Navigator – универсальный вместительный роллер-кейс дорожной серии из текстиля. Модель позволяет перевозить значительную часть габаритной профессиональной аппаратуры, обеспечивая повышенную безопасность при перевозке. Модель имеет отсек для ноутбука с диагональю экрана до 15,4". Замки на фотосумке могут быть зафиксированы.
Отвечает стандартам для ручной клади. За счет боковых ручек может легко извлекаться из отделения для багажа.
Переноска может осуществляться с помощью ручки для переноски, плечевого ремня, транспортировочных колес.
Характеристики:
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