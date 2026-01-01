Think Tank Airport Navigator фотосумка-роллер черного цвета

Артикул: NVF-1486

Think Tank Airport Navigator – универсальный вместительный роллер-кейс дорожной серии из текстиля. Модель позволяет перевозить значительную часть габаритной профессиональной аппаратуры, обеспечивая повышенную безопасность при перевозке. Модель имеет отсек для ноутбука с диагональю экрана до 15,4". Замки на фотосумке могут быть зафиксированы.

Отвечает стандартам для ручной клади. За счет боковых ручек может легко извлекаться из отделения для багажа.