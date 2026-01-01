Think Tank Airport International V2.0 фотосумка-роллер черного цвета

Характеристики:
- внутренние размеры, см – 47,0x19,0х33,0
- внешние размеры, см – 53,0x20,0x36,0
- вес, кг – 4,8
Москва
Малая Семеновская 3с6
Think Tank Airport International V2.0 – универсальный вместительный роллер-кейс дорожной серии из нейлона. Модель позволяет перевозить значительную часть габаритной профессиональной аппаратуры, обеспечивая повышенную безопасность при перевозке. Модель имеет отсек для ноутбука с диагональю экрана до 17". Замки на фотосумке могут быть зафиксированы.
Отвечает стандартам для ручной клади. За счет боковых ручек может легко извлекаться из отделения для багажа.
Характеристики:
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