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Think Tank Airport International V2.0 фотосумка-роллер черного цвета

Think Tank Airport International V2.0 фотосумка-роллер черного цвета

Think Tank
Артикул: NVF-1485

Think Tank Airport International V2.0 – универсальный вместительный роллер-кейс дорожной серии из нейлона. Модель позволяет перевозить значительную часть габаритной профессиональной аппаратуры, обеспечивая повышенную безопасность при перевозке. Модель имеет отсек для ноутбука с диагональю экрана до 17". Замки на фотосумке могут быть зафиксированы.

Отвечает стандартам для ручной клади. За счет боковых ручек может легко извлекаться из отделения для багажа. 

Описание

Характеристики:

  • внутренние размеры, см – 47,0x19,0х33,0
  • внешние размеры, см – 53,0x20,0x36,0
  • вес, кг – 4,8

 

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