Think Tank Airport International V2.0 фотосумка-роллер черного цвета

Артикул: NVF-1485

Think Tank Airport International V2.0 – универсальный вместительный роллер-кейс дорожной серии из нейлона. Модель позволяет перевозить значительную часть габаритной профессиональной аппаратуры, обеспечивая повышенную безопасность при перевозке. Модель имеет отсек для ноутбука с диагональю экрана до 17". Замки на фотосумке могут быть зафиксированы.

Отвечает стандартам для ручной клади. За счет боковых ручек может легко извлекаться из отделения для багажа.