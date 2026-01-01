Think Tank Airport AirStream фотосумка-роллер черного цвета

Артикул: NVF-1484

Think Tank Airport AirStream – универсальный вместительный роллер-кейс дорожной серии. Модель позволяет перевозить значительную часть габаритной профессиональной аппаратуры, обеспечивая повышенную безопасность при перевозке. Модель имеет отсек для ноутбука с диагональю экрана до 15".

Отвечает стандартам для ручной клади. За счет трех ручек может легко извлекаться из отделения для багажа.