Tenba (636-332) Tools Protective Wrap 16 Grey чехол-обертка для фотокамеры серый

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Чехол-обертка Tenba Tools Protective Wrap 16 Grey для фотокамеры, серый.
Защитный чехол-обертка для фотокамеры изготовленный из нейлона рипстоп с водоотталкивающим покрытием. Имеет гладкую внутреннюю подкладку и застежки на кнопках. Размер - 40,6x40,6 см. Цвет - серый.
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