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Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный
Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный
Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный
Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный
Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный
Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный
Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный
Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный
Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный

Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный

Tenba
Артикул: DAN-5274

Чехол Tenba Tools Gear Pouch (2 pack) для аксессуаров, универсальный.

Комплект из двух чехлов для хранения аксессуаров. Чехлы имеют защитную подкладку, прозрачное окно для идентификации и застежку-молнию. Размер 7,5 и 11,5 дюймов.

Описание

Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный

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Наличие
более 10 шт

Синхрокабель Fotokvant RAC-PC2503 PC-2,5 длина 0,3 м.

Предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.

400 ₽
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