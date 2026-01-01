Tenba (636-361) Tools Gear Pouch (2 pack) чехол для аксессуаров универсальный

Арт. DAN-1814Fotokvant RAC-PC2503 синхрокабель PC-2,5 длина 0,3 м
Наличие
более 10 шт
Синхрокабель Fotokvant RAC-PC2503 PC-2,5 длина 0,3 м.
Предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Чехол Tenba Tools Gear Pouch (2 pack) для аксессуаров, универсальный.
Комплект из двух чехлов для хранения аксессуаров. Чехлы имеют защитную подкладку, прозрачное окно для идентификации и застежку-молнию. Размер 7,5 и 11,5 дюймов.
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Синхрокабель Fotokvant RAC-PC2503 PC-2,5 длина 0,3 м.
Предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.