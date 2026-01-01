Tenba (636-222) Tools BYOB Camera Insert 9 вставка складная для фотооборудования

Вставка оборудована съемными делителями. С их помощью все внутреннее пространство можно точно настроить под размеры переносимого оборудования.
Вкладыш также имеет верхнюю крышку на молнии, которую можно сложить и убрать, чтобы обеспечить легкий доступ к оборудованию, а также ручку для переноски. Карманы из эластичной сетки служат для хранения телефона, аксессуаров для фотоаппарата и объектива или других предметов, а внутренние карманы на молнии позволяют хранить более мелкие вещи.
Характеристики:
- материал - нейлон, трикотажная подкладка
- внешний размер - 23x17x10 см
- внутренний размер - 22x15x9 см
- вес - 181 г
- цвет - серый