Tenba (636-223) Tools BYOB Camera Insert 10 вставка складная для фотооборудования

Описание

Вставка оборудована съемными делителями. С их помощью все внутреннее пространство можно точно настроить под размеры переносимого оборудования.

Вкладыш также имеет верхнюю крышку на молнии, которую можно сложить и убрать, чтобы обеспечить легкий доступ к оборудованию, а также ручку для переноски. Карманы из эластичной сетки служат для хранения телефона, аксессуаров для фотоаппарата и объектива или других предметов, а внутренние карманы на молнии позволяют хранить более мелкие вещи.

Характеристики: