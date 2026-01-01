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Tenba (636-223) Tools BYOB Camera Insert 10 вставка складная для фотооборудования
Tenba (636-223) Tools BYOB Camera Insert 10 вставка складная для фотооборудования
Tenba (636-223) Tools BYOB Camera Insert 10 вставка складная для фотооборудования
Tenba (636-223) Tools BYOB Camera Insert 10 вставка складная для фотооборудования
Tenba (636-223) Tools BYOB Camera Insert 10 вставка складная для фотооборудования

Tenba (636-223) Tools BYOB Camera Insert 10 вставка складная для фотооборудования

Tenba
Артикул: DAN-5269

Вставка складная Tenba Tools BYOB Camera Insert 10 для фотооборудования.

Вставка предназначена для переноски и защиты фототехники в сумках и рюкзаках, не предназначенных для транспортировки фотооборудования. Вмещает в себя компактную цифровую зеркальную камеру, 2-3 объектива и мелкие аксессуары. Внешний размер - 27x20x11 см. Внутренний размер - 25x19x10 см. Вес - 227 г.

Описание

Вставка оборудована съемными делителями. С их помощью все внутреннее пространство можно точно настроить под размеры переносимого оборудования. 

Вкладыш также имеет верхнюю крышку на молнии, которую можно сложить и убрать, чтобы обеспечить легкий доступ к оборудованию, а также ручку для переноски. Карманы из эластичной сетки служат для хранения телефона, аксессуаров для фотоаппарата и объектива или других предметов, а внутренние карманы на молнии позволяют хранить более мелкие вещи.

Характеристики:

  • материал - нейлон, трикотажная подкладка
  • внешний размер - 27x20x11 см
  • внутренний размер - 25x19x10 см
  • вес - 227 г
  • цвет - серый

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