images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники
Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники
Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники
Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники
Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники
Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники
Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники
Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники
Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники
Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники

Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-5268

Сумка Tenba Sue Bryce Tote 15 женская, для фототехники.

Сумка предназначена для 1-2 беззеркальных или зеркальных камер и 4-6 объективов, вспышки и ноутбука до 15 дюймов. Внешний размер - 43x32x20 см. Внутренний размер - 41x29x15 см. Вес - 1,91 кг. Цвет - черный с коричневой отделкой.

Описание

Сумка имеет винтажный дизайн (ее прототипом послужила антикварная шляпная коробка) и относится к эксклюзивной линейке фотосумок. Она изготовлена из качественных материалов: кожа Eco Vegan двух цветов, медная фурнитура и замки YKK®. Конструктивно она разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

С помощью защитных съемных делителей все внутреннее пространство можно точно настроить под размеры переносимого оборудования. Делители можно убрать и использовать сумку для личных вещей. Мягкий внутренний чехол вмещает ноутбук или планшет с диагональю до 15 дюймов. В наружных карманах на молнии можно разместить сопутствующие мелочи: фильтры, шнуры, карты памяти и т.д.

Для ношения сумки предусмотрены удобные ручки и съемный плечевой ремень с мягкой накладкой.

Характеристики:

  • материал -  кожа Eco Vegan
  • внешний размер - 43x32x20 см
  • внутренний размер - 41x29x15 см
  • дождевик - нет
  • вес - 1,91 кг
  • цвет - черный с коричневой отделкой

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Сюрреалистические миры Кайла Томпсона
Сюрреалистические миры Кайла Томпсона
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.