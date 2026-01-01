Tenba (637-801) Sue Bryce Tote 15 сумка женская для фототехники

Описание

Сумка имеет винтажный дизайн (ее прототипом послужила антикварная шляпная коробка) и относится к эксклюзивной линейке фотосумок. Она изготовлена из качественных материалов: кожа Eco Vegan двух цветов, медная фурнитура и замки YKK®. Конструктивно она разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

С помощью защитных съемных делителей все внутреннее пространство можно точно настроить под размеры переносимого оборудования. Делители можно убрать и использовать сумку для личных вещей. Мягкий внутренний чехол вмещает ноутбук или планшет с диагональю до 15 дюймов. В наружных карманах на молнии можно разместить сопутствующие мелочи: фильтры, шнуры, карты памяти и т.д.



Для ношения сумки предусмотрены удобные ручки и съемный плечевой ремень с мягкой накладкой.

Характеристики: