Tenba (637-805) Sue Bryce Hat Box Shoulder Bag сумка жесткая женская для фототехники

Описание

Сумка имеет винтажный дизайн (ее прототипом послужила антикварная шляпная коробка) и относится к эксклюзивной линейке фотосумок. Она изготовлена из качественных материалов: кожа Eco Vegan двух цветов, медная фурнитура и замки YKK®. Конструктивно она разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Легкая внутренняя рама обеспечивает отличную жесткость сумки и защиту оборудования со всех сторон. С помощью защитных съемных делителей все внутреннее пространство можно точно настроить под размеры переносимого оборудования. Делители можно убрать и использовать сумку для личных вещей. На внутренней стороне крышки имеются два кармана на молнии.



Для перемещения сумки предусмотрена удобная ручка и съемный плечевой ремень с мягкой накладкой.

Характеристики: