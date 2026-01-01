Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники

Описание

Чемодан имеет винтажный дизайн (его прототипом послужила антикварная шляпная коробка) и относится к эксклюзивной линейке фотосумок. Он изготовлен из качественных материалов: кожа Eco Vegan двух цветов, медная фурнитура, термопластичный полиуретан и замки YKK®. Конструктивно он разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Легкая внутренняя рама обеспечивает отличную жесткость сумки и защиту оборудования со всех сторон. С помощью защитных съемных делителей все внутреннее пространство можно точно настроить под размеры переносимого оборудования. Делители можно убрать и использовать сумку для личных вещей. На внутренней стороне крышки имеются два кармана на молнии.



Для перемещения чемодана предусмотрена удобная ручка и съемный плечевой ремень с мягкой накладкой, алюминиевая выдвижная ручка с мягким покрытием и сверхпрочные колеса из термопластичного полиуретана.

Характеристики: