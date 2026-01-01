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Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники
Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники
Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники
Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники
Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники
Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники
Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники
Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники
Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники

Tenba (637-806) Sue Bryce Hat Box Roller чемодан женский на колесах для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-5266

Чемодан женский Tenba Sue Bryce Hat Box Roller на колесах, для фототехники.

Чемодан предназначен для двух беззеркальных или зеркальных камер и 3-5 объективов до 400 мм. Внешний размер - 41х38х22 см. Внутренний размер - 37х34х17 см. Вес - 3,6 кг. Цвет - черный с коричневой отделкой.

Описание

Чемодан имеет винтажный дизайн (его прототипом послужила антикварная шляпная коробка) и относится к эксклюзивной линейке фотосумок. Он изготовлен из качественных материалов: кожа Eco Vegan двух цветов, медная фурнитура, термопластичный полиуретан и замки YKK®. Конструктивно он разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Легкая внутренняя рама обеспечивает отличную жесткость сумки и защиту оборудования со всех сторон. С помощью защитных съемных делителей все внутреннее пространство можно точно настроить под размеры переносимого оборудования. Делители можно убрать и использовать сумку для личных вещей. На внутренней стороне крышки имеются два кармана на молнии.

Для перемещения чемодана предусмотрена удобная ручка и съемный плечевой ремень с мягкой накладкой, алюминиевая выдвижная ручка с мягким покрытием и сверхпрочные колеса из термопластичного полиуретана.

Характеристики:

  • материал -  кожа Eco Vegan, термопластичный полиуретан
  • внешний размер - 41х38х22 см
  • внутренний размер - 37х34х17 см
  • дождевик - нет
  • вес - 3,6 кг
  • цвет - черный с коричневой отделкой

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