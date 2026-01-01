Tenba (637-610) Skyline Top Load 9 Grey холстер для фотоаппарата серый

Описание

Сумки имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели Skyline обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию.

Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер. Долговечность эксплуатации обеспечат усиленные швы.

Откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью молнии. Под крышкой расположен сетчатый кармана для карт памяти, шнуров или фильтров. Два боковых кармана также предназначены для небольших аксессуаров.



Варианты ношения сумки - за верхнюю ручку, как сумку через плечо или на поясном ремне.



Характеристики: