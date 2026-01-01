Tenba (637-609) Skyline Top Load 9 Black холстер для фотоаппарата черный

Сумки имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели Skyline обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию.
Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер. Долговечность эксплуатации обеспечат усиленные швы.
Откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью молнии. Под крышкой расположен сетчатый кармана для карт памяти, шнуров или фильтров. Два боковых кармана также предназначены для небольших аксессуаров.
Варианты ношения сумки - за верхнюю ручку, как сумку через плечо или на поясном ремне.
Характеристики:
- внешний размер - 19x24x15 см
- внутренний размер - 16,5x23x13 см
- материал - полиэстер
- вес - 317 г
- цвет - черный