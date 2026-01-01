images
images
images
images
Tenba (637-607) Skyline Top Load 8 Black холстер для фотоаппарата черный
Tenba (637-607) Skyline Top Load 8 Black холстер для фотоаппарата черный
Tenba (637-607) Skyline Top Load 8 Black холстер для фотоаппарата черный
Tenba (637-607) Skyline Top Load 8 Black холстер для фотоаппарата черный

Tenba (637-607) Skyline Top Load 8 Black холстер для фотоаппарата черный

Tenba
Артикул: DAN-5252

Холстер Tenba Skyline Top Load 8 Black для фотоаппарата, черный.

Сумка предназначена для ношения беззеркальных или компактных зеркальных фотокамер. Внешние размеры - 19x19x14 см. Внутренние размеры - 16,5x16,5x11 см. Вес - 272 г. Цвет - черный.

Описание

Сумки имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели Skyline обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию.

Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер. Долговечность эксплуатации обеспечат усиленные швы.

Откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью молнии. Под крышкой расположен сетчатый кармана для карт памяти, шнуров или фильтров. Два боковых кармана также предназначены для небольших аксессуаров.

Варианты ношения сумки - за верхнюю ручку, как сумку через плечо или на поясном ремне.

Характеристики:

  • внешний размер - 19x19x14 см
  • внутренний размер - 16,5x16,5x11 см
  • материал - полиэстер
  • вес - 272 г
  • цвет - черный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Почему у вас ужасное фото на водительских правах
Почему у вас ужасное фото на водительских правах
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.