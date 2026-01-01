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Tenba (637-621) Skyline Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-621) Skyline Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-621) Skyline Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-621) Skyline Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-621) Skyline Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-621) Skyline Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-621) Skyline Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-621) Skyline Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата черная

Tenba (637-621) Skyline Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата черная

Tenba
Артикул: DAN-5242

Сумка Tenba Skyline Shoulder Bag 10 Black для фотоаппарата, черная.

Сумка предназначена для ношения фотокамеры с 3-4 объективами. Внешние размеры - 26x17x15 см. Внутренние размеры - 22x16x13 см. Вес - 0,32 кг. Цвет - черный.

Описание

Сумки имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели Skyline обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящего оборудования.

Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер 600D. Долговечность эксплуатации обеспечат усиленные швы.

Откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью молнии. Под крышкой расположены два сетчатых кармана для карт памяти, шнуров или фильтров. Два эластичных боковых кармана предназначены для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.

Внутреннее пространство сумки оснащено съемными делителями, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. Если удалить делители, то сумку можно использовать в повседневной жизни для личных вещей, книг, одежды и т.д. В наружном кармане, который также закрывается на молнию можно разместить смартфон, кошелек или документы. 

Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.

Характеристики:

  • внешний размер - 26x17x15 см
  • внутренний размер - 22x16x13 см
  • материал - полиэстер 600D
  • вес - 0,32 кг
  • цвет - черный

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