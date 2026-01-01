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Tenba (637-614) Skyline Messenger 13 Grey сумка для фотоаппарата серая
Tenba (637-614) Skyline Messenger 13 Grey сумка для фотоаппарата серая
Tenba (637-614) Skyline Messenger 13 Grey сумка для фотоаппарата серая
Tenba (637-614) Skyline Messenger 13 Grey сумка для фотоаппарата серая

Tenba (637-614) Skyline Messenger 13 Grey сумка для фотоаппарата серая

Tenba
Артикул: DAN-5241

Сумка Tenba Skyline Messenger 13 Grey для фотоаппарата, серая.

Сумка предназначена для беззеркальной или зеркальной фотокамеры с 3 объективами и ноутбука 13 дюймов. Внешние размеры - 43x29x15 см. Внутренние размеры - 41x28x13 см. Вес - 0,73 кг. Цвет - серый.

Описание

Сумки имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели Skyline обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящего оборудования.

Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер и имеет оригинальную тихую липучку Whisper Hook. Долговечность эксплуатации обеспечат усиленные швы.

Откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью липучек. Также предусмотрен быстрый верхний доступ к содержимому сумки. 

Под крышкой расположен карман на молнии. Внутри имеется отделение для планшета. Два эластичных боковых кармана предназначены для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.

Внутреннее пространство сумки оснащено съемными делителями, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. Если удалить делители, то сумку можно использовать в повседневной жизни для личных вещей, книг, одежды и т.д.

Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.

Характеристики:

  • внешний размер - 43x29x15 см
  • внутренний размер - 41x28x13 см
  • материал - полиэстер
  • вес - 0,73 кг
  • цвет - серый

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