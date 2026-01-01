Tenba (637-614) Skyline Messenger 13 Grey сумка для фотоаппарата серая

Описание

Сумки имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели Skyline обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящего оборудования.

Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер и имеет оригинальную тихую липучку Whisper Hook. Долговечность эксплуатации обеспечат усиленные швы.

Откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью липучек. Также предусмотрен быстрый верхний доступ к содержимому сумки.



Под крышкой расположен карман на молнии. Внутри имеется отделение для планшета. Два эластичных боковых кармана предназначены для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.



Внутреннее пространство сумки оснащено съемными делителями, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. Если удалить делители, то сумку можно использовать в повседневной жизни для личных вещей, книг, одежды и т.д.



Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.



Характеристики: