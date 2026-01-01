Tenba (637-613) Skyline Messenger 13 Black сумка для фотоаппарата черная

Сумки имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели Skyline обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящего оборудования.
Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер и имеет оригинальную тихую липучку Whisper Hook. Долговечность эксплуатации обеспечат усиленные швы.
Откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью липучек. Также предусмотрен быстрый верхний доступ к содержимому сумки.
Под крышкой расположен карман на молнии. Внутри имеется отделение для планшета. Два эластичных боковых кармана предназначены для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.
Внутреннее пространство сумки оснащено съемными делителями, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. Если удалить делители, то сумку можно использовать в повседневной жизни для личных вещей, книг, одежды и т.д.
Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.
Характеристики:
- внешний размер - 43x29x15 см
- внутренний размер - 41x28x13 см
- материал - полиэстер
- вес - 0,73 кг
- цвет - черный