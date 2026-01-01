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Tamrac (5630) Pro Digital Zoom 10 фотосумка
Tamrac (5630) Pro Digital Zoom 10 фотосумка

Tamrac (5630) Pro Digital Zoom 10 фотосумка

Tamrac
Артикул: DAN-0992

Tamrac (5630) Pro Digital Zoom 10 - сумка-кобура для зеркальной камеры.

Идеальная кобура для переноски DSLR (Canon EOS 1D или Nikon D3) с прикрепленным объективом длиной до 24 см. Ее можно носить как за ручку, на плечевом ремне так и крепить к поясу. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. В дополнительные карманы могут быть добавлены мелкие аксессуары, 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор.

Описание

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 22x19x36
  • внутренние размеры, см - 20x16x31
  • вес, г - 597

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