Tamrac (5627) Pro Digital Zoom 7 фотосумка

Характеристики:
- внешние размеры, см - 24x18x25
- внутренние размеры, см - 18x21x16
- вес, г - 544
Москва
Малая Семеновская 3с6
Tamrac (5627) Pro Digital Zoom 7 - сумка-кобура для зеркальной камеры.
Послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли. Ее можно носить как за ручку, на плечевом ремне так и крепить к поясу. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым объективом. В дополнительные карманы могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор.
Характеристики:
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