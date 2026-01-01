Tamrac (5627) Pro Digital Zoom 7 фотосумка

Артикул: DAN-0991

Tamrac (5627) Pro Digital Zoom 7 - сумка-кобура для зеркальной камеры.

Послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли. Ее можно носить как за ручку, на плечевом ремне так и крепить к поясу. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым объективом. В дополнительные карманы могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор.