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National Geographic NG W8121 Walkabout сумка для фотоаппарата

National Geographic NG W8121 Walkabout сумка для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: OLE-1057

National Geographic NG NG W8121 Walkabout – среднего размера сумка для переноски беззеркальной цифровой камеры с установленным объективом, дополнительного объектива и аксессуаров. Есть отделение для планшета. Сумка изготовлена из прочного водонепроницаемого материала. 

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 38х40х5
  • внутренние размеры, см – 36х38х4
  • размеры внутренней вставки для фототехники, см – 7х4х11,9
  • размеры внутренней вставки для ноутбука, см – 24,9х18
  • вес, кг – 0,7

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