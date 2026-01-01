National Geographic NG W8121 Walkabout сумка для фотоаппарата

Технические характеристики:
- внешние размеры, см – 38х40х5
- внутренние размеры, см – 36х38х4
- размеры внутренней вставки для фототехники, см – 7х4х11,9
- размеры внутренней вставки для ноутбука, см – 24,9х18
- вес, кг – 0,7
Москва
Малая Семеновская 3с6
National Geographic NG NG W8121 Walkabout – среднего размера сумка для переноски беззеркальной цифровой камеры с установленным объективом, дополнительного объектива и аксессуаров. Есть отделение для планшета. Сумка изготовлена из прочного водонепроницаемого материала.
Технические характеристики:
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