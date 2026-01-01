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National Geographic NG MC2550 Mediterranean сумка для фотоаппарата

National Geographic NG MC2550 Mediterranean сумка для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: OLE-1052

National Geographic NG MC2550 Mediterranean – достаточно вместительная сумка для DSLR-камеры с объективом и личных вещей. Изготовлена из прочного влагостойкого материала. Модель имеет вставной бокс с модульными перегородками для защиты оборудования от внешних воздействий. Предусмотрен внешний карман для различных аксессуаров. Для переноски есть широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 37х43х13
  • внутренние размеры, см – 34х41х11
  • размеры внутренней вставки, см – 16х15х9
  • вес, кг – 0,92

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