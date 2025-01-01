images
National Geographic NG A8121 Africa сумка для фотоаппарата

National Geographic NG A8121 Africa сумка для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: OLE-1045

National Geographic NG A8121 Africa – небольшая стильная сумка. Изготовлена из прочного влагостойкого материала с кожаными вставками. Верхнее большее отделение предусмотрено для личных вещей, а в нижнем можно удобно разместить компактную камеру с аксессуарами. Размеры вставки для фотокамеры, см – 13х8,6х6.

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 41х31х6,5
  • внутренние размеры, см – 37х26х5,5
  • размеры внутренней вставки, см – 13х8,6х6
  • вес, кг – 1,05

Ошибка

