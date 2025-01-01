National Geographic NG A8121 Africa сумка для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
National Geographic NG A8121 Africa – небольшая стильная сумка. Изготовлена из прочного влагостойкого материала с кожаными вставками. Верхнее большее отделение предусмотрено для личных вещей, а в нижнем можно удобно разместить компактную камеру с аксессуарами. Размеры вставки для фотокамеры, см – 13х8,6х6.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen