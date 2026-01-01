National Geographic NG 2344 Explorer сумка для фотоаппарата

Артикул: OLE-1046

National Geographic NG 2344 Explorer – стильная сумка из прочного влагостойкого материала.

Предназначена для небольших DSLR и видеокамер с различными аксессуарами и личными вещами. Две модульные перегородки помогают удобнее организовать внутреннее пространство. Большой передний и два небольших внешних кармана идеально подойдут для мобильного телефона и МР3-плеера. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.