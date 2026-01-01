National Geographic NG 2344 Explorer сумка для фотоаппарата

Технические характеристики:
- внешние размеры, см – 17х15х21
- внутренние размеры, см – 15х12х18
- размеры внутренней вставки, см – 1
- вес, кг – 0,45
Москва
Малая Семеновская 3с6
National Geographic NG 2344 Explorer – стильная сумка из прочного влагостойкого материала.
Предназначена для небольших DSLR и видеокамер с различными аксессуарами и личными вещами. Две модульные перегородки помогают удобнее организовать внутреннее пространство. Большой передний и два небольших внешних кармана идеально подойдут для мобильного телефона и МР3-плеера. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.
Технические характеристики:
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