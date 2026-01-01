Lowepro Toploader 70 AW фотосумка

Артикул: NVF-8746

Lowepro Toploader 70 AW – сумка для хранения и транспортировки фототехники.

Позволяет размещать зеркальную камеру с установленным объективом 24-70 F/2.8 или 14-25mm F/2.8, что очень удобно для оперативной съемки. В комплекте всепогодная накидка, которая может защитить технику от сильного дождя. Сумка изготовлена из водостойкой 600D TXP™ ripstop ткани и 2000D баллистического нейлона. Внутренние размер модели, см – 16,1x17,8x23,5 см. Внешние размеры модели, см - 19x19,8x27 см.