Lowepro StreamLine Sling сумка-слинг

Описание

Это идеальный выбор как для фотографов-любителей, так и для профессиональных фотографов, кто в своей повседневной жизни использует камеру меньшего размера.

Серия предоставляет удобный и быстрый доступ к оборудованию и не забывает о личных вещах - здесь для них так же достаточно места. Поэтому собираясь на прогулку, учебу или работу, фотограф может взять с собой все необходимое на день

Слинг StreamLine Sling имеет доступ к оборудованию сбоку, поэтому достать камеру и приступить к съемке можно в считанные секунды. Для этого необходимо перевернуть рюкзак со спины - рюкзак окажется спереди. Остается открыть молнию, достать камеру и приступить к съемке. Кстати, сделать это можно не переворачивая рюкзак обратно за спину. В слинге предусмотрено специальное место для планшета, карман для бутылки с водой и место для личных вещей.

Вместимость StreamLine Sling: CSC камера с китовым объективом, дополнительный объектив, планшет 10 дюймов, телефон, бутылка с водой, личные вещи

Размеры отделения для камеры, см – 14.5x7x16.