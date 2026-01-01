images
images
images
images
Lowepro StreamLine Sling сумка-слинг
Lowepro StreamLine Sling сумка-слинг
Lowepro StreamLine Sling сумка-слинг
Lowepro StreamLine Sling сумка-слинг

Lowepro StreamLine Sling сумка-слинг

Lowepro
Артикул: NVF-6177

Lowepro StreamLine Sling – сумка-слинг делающая работу фотографа максимально комфортной.

Описание

Это идеальный выбор как для фотографов-любителей, так и для профессиональных фотографов, кто в своей повседневной жизни использует камеру меньшего размера.

Серия предоставляет удобный и быстрый доступ к оборудованию и не забывает о личных вещах - здесь для них так же достаточно места. Поэтому собираясь на прогулку, учебу или работу, фотограф может взять с собой все необходимое на день

Слинг StreamLine Sling имеет доступ к оборудованию сбоку, поэтому достать камеру и приступить к съемке можно в считанные секунды. Для этого необходимо перевернуть рюкзак со спины - рюкзак окажется спереди. Остается открыть молнию, достать камеру и приступить к съемке. Кстати, сделать это можно не переворачивая рюкзак обратно за спину. В слинге предусмотрено специальное место для планшета, карман для бутылки с водой и место для личных вещей. 

Вместимость StreamLine Sling: CSC камера с китовым объективом, дополнительный объектив, планшет 10 дюймов, телефон, бутылка с водой, личные вещи

Размеры отделения для камеры, см – 14.5x7x16. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Недорогой штатив для блогера или начинающего фотографа
Недорогой штатив для блогера или начинающего фотографа
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.