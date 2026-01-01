Lowepro Stealth Reporter D200 AW фотосумка

Описание

Сумка на ремне через плечо. Молния на крышке сумки облегчает доступ к камере и другим принадлежностям, так как вам не обязательно откидывать клапан сумки. Внутри имеется мягкий, защитный вкладыш который при необходимости можно вынуть. Сумка имеет всепогодный чехол All Weather Cover который предоставляет надежную защиту в экстремальных условиях.