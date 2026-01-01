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Lowepro Stealth Reporter D200 AW фотосумка
Lowepro Stealth Reporter D200 AW фотосумка
Lowepro Stealth Reporter D200 AW фотосумка
Lowepro Stealth Reporter D200 AW фотосумка

Lowepro Stealth Reporter D200 AW фотосумка

Lowepro
Артикул: NVF-8510

Lowepro Stealth Reporter D200 AW – удобная, практичная сумка для фототехники.

В ней без труда можно разместить профессиональную зеркальную камеру, 3-4 объектива, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из 600D TXP™ и 2000D баллистического нейлона. Цвет – черный. Внутренний размер, мм – 235x175x195. Вес, кг – 1,39.

Описание

Сумка на ремне через плечо. Молния на крышке сумки облегчает доступ к камере и другим принадлежностям, так как вам не обязательно откидывать клапан сумки. Внутри имеется мягкий, защитный вкладыш который при необходимости можно вынуть. Сумка имеет всепогодный чехол All Weather Cover который предоставляет надежную защиту в экстремальных условиях.

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