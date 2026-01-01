Lowepro Stealth Reporter D200 AW фотосумка

Сумка на ремне через плечо. Молния на крышке сумки облегчает доступ к камере и другим принадлежностям, так как вам не обязательно откидывать клапан сумки. Внутри имеется мягкий, защитный вкладыш который при необходимости можно вынуть. Сумка имеет всепогодный чехол All Weather Cover который предоставляет надежную защиту в экстремальных условиях.
Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со студийной вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).