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Lowepro Photo Sport Sling 100AW сумка-слинг черного цвета
Lowepro Photo Sport Sling 100AW сумка-слинг черного цвета
Lowepro Photo Sport Sling 100AW сумка-слинг черного цвета
Lowepro Photo Sport Sling 100AW сумка-слинг черного цвета

Lowepro Photo Sport Sling 100AW сумка-слинг черного цвета

Lowepro
Артикул: NVF-6175

Lowepro Photo Sport Sling 100AW – сумка-слинг черного цвета разработанная для фотографов-спортсменов, которые любят передвигаться быстро и легко. Внешние размеры, см – 23,5x16x46. Вес, кг – 0,8.

Описание

Комфорт, долговечность и защиту при экстремальной активности обеспечивает ультра-легкая конструкция и применение высококачественных тканей. Мягкий, защитный отсек для камеры и объектива предотвратит повреждения во время движения. Боковой карман на молнии обеспечивает быстрый доступ фотографа к камере, а верхний отсек обеспечивает до 9 литров пространства для личных вещей и аксессуаров.
Сумка имеет дождевик AW Cover™ который защитит камеру и личные вещи при любой погоде.
Характеристики:
  • внутренние размеры, см – 16x8x21
  • внешние размеры, см – 23,5x16x46
  • вес, кг – 0,8

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