Lowepro Photo Sport Sling 100AW сумка-слинг черного цвета

Описание

Комфорт, долговечность и защиту при экстремальной активности обеспечивает ультра-легкая конструкция и применение высококачественных тканей. Мягкий, защитный отсек для камеры и объектива предотвратит повреждения во время движения. Боковой карман на молнии обеспечивает быстрый доступ фотографа к камере, а верхний отсек обеспечивает до 9 литров пространства для личных вещей и аксессуаров.

Сумка имеет дождевик AW Cover™ который защитит камеру и личные вещи при любой погоде.

Характеристики: