Lowepro Magnum 650 AW сумка для фототехники

Обеспечивает правильное распределение веса, превосходную защиту и мгновенный доступ к оборудованию. Съемные перегородки позволяют настраивать основное отделение. Имеются встроенный защитный чехол All Weather Cover, отделение для хранения карт памяти, дополнительная вставка на застежке молния, специальная вкладка из микрофибры для защиты ЖК-экрана, петли для аксессуаров и многое другое. Для переноски предусмотрена ручка и заплечный ремень.
Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00