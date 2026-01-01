Lowepro ILC Classic 50 фотосумка классическая

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lowepro ILC Classic 50 – стильная, легкая, компактная фотосумка для камер ILC (камера со сменными объективами), микро 4/3 и для беззеркальных камер. Имеет одно большое отделение для камеры с объективом 14-45 мм. и внутренний карман для карты памяти. Удобный плечевой регулируемый ремень и петли SlipLock. Обеспечивает полную защиту от внешнего воздействия. Изготовлена из водостойкой ткани. Внешний размер, см – 11,5x12,5x17.
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