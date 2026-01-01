images
Lowepro ILC Classic 50 фотосумка классическая

Lowepro ILC Classic 50 фотосумка классическая

Lowepro
Артикул: NVF-8473

Lowepro ILC Classic 50 – стильная, легкая, компактная фотосумка для камер ILC (камера со сменными объективами), микро 4/3 и для беззеркальных камер. Имеет одно большое отделение для камеры с объективом 14-45 мм. и внутренний карман для карты памяти. Удобный плечевой регулируемый ремень и петли SlipLock. Обеспечивает полную защиту от внешнего воздействия. Изготовлена из водостойкой ткани. Внешний размер, см – 11,5x12,5x17

Описание

Lowepro ILC Classic 50 фотосумка классическая

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Видеоурок «5 способов улучшить качество аудио в видеороликах»
Видеоурок «5 способов улучшить качество аудио в видеороликах»
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.