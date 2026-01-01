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Lowepro ILC Classic 100 фотосумка классическая
Lowepro ILC Classic 100 фотосумка классическая

Lowepro ILC Classic 100 фотосумка классическая

Lowepro
Артикул: DAN-1011

Lowepro ILC Classic 100 - удобная, практичная сумка для фототехники, черного цвета.

В ней без труда можно разместить фотокамеру, дополнительный объектив, вспышку и аксессуары. Внутренние размеры, см – 25х16х20. Внешние размеры, см – 28х23х22.

Описание

Сумка имеет такие полезные опции премиум уровня, как трикотажная подкладка для защиты объектива и ЖК-экран от пыли и царапин. Два кармана для карт памяти и передний карман для хранения различных аксессуаров. Съемный, регулируемый плечевой ремень, удобная ручка и петли SlipLock позволяют носить сумку несколькими способами.

Характеристики:

  • внешние размеры, мм - 210x150x155
  • внутренние размеры, мм - 170x120x95
  • внутренние размеры переднего отделения, мм - 75x5x100
  • внешний материал - 1680D нейлон, 600D полиэстер, кожа
  • внутренний материал - 210D нейлон, полиэстер

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Арт. DAN-1781
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Наличие
в наличии 1-3 шт

Легкий октобокс с рукояткой для накамерных вспышек Fotokvant SBF-65, диаметр 65 см. Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес, надежное крепление и встроенная ручка делают данный октобокс лучшим решением для репортажной или свадебной съемки. Вес - 1,1 кг.

4 100 ₽
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