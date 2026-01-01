Lowepro ILC Classic 100 фотосумка классическая

Описание

Сумка имеет такие полезные опции премиум уровня, как трикотажная подкладка для защиты объектива и ЖК-экран от пыли и царапин. Два кармана для карт памяти и передний карман для хранения различных аксессуаров. Съемный, регулируемый плечевой ремень, удобная ручка и петли SlipLock позволяют носить сумку несколькими способами.

Характеристики: