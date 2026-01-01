Lowepro ILC Classic 100 фотосумка классическая

Сумка имеет такие полезные опции премиум уровня, как трикотажная подкладка для защиты объектива и ЖК-экран от пыли и царапин. Два кармана для карт памяти и передний карман для хранения различных аксессуаров. Съемный, регулируемый плечевой ремень, удобная ручка и петли SlipLock позволяют носить сумку несколькими способами.
Характеристики:
- внешние размеры, мм - 210x150x155
- внутренние размеры, мм - 170x120x95
- внутренние размеры переднего отделения, мм - 75x5x100
- внешний материал - 1680D нейлон, 600D полиэстер, кожа
- внутренний материал - 210D нейлон, полиэстер