Lowepro Event Messenger 150 сумка хаки

Характеристики:
- размер (внутренний), см – 20х9х16,8
- размер (внешний), см – 22х14х21,5
- вес, кг – 0,4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Event Messenger 100 – достойный представитель серии сумок Event Messenger от Lowepro. Модель сочетает компактный профиль с инновационной функцией быстрого и бесшумного доступа к оборудованию. Предназначена для фотолюбителей, которые носят с собой камеру, планшет и немного личных вещей. В сумку помещается стандартная цифровая зеркальная фотокамера с прикрепленным объективом (18-55 мм), 1-2 дополнительных объектива и вспышка. Размер, см – 22х14х21,5. Цвет – зеленый хаки.
Характеристики:
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