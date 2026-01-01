Lowepro Event Messenger 150 сумка хаки

Артикул: NVF-5854

Event Messenger 100 – достойный представитель серии сумок Event Messenger от Lowepro. Модель сочетает компактный профиль с инновационной функцией быстрого и бесшумного доступа к оборудованию. Предназначена для фотолюбителей, которые носят с собой камеру, планшет и немного личных вещей. В сумку помещается стандартная цифровая зеркальная фотокамера с прикрепленным объективом (18-55 мм), 1-2 дополнительных объектива и вспышка. Размер, см – 22х14х21,5. Цвет – зеленый хаки.