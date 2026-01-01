Lowepro Edit 100 сумка для фототехники

Сумки удобны в транспортировке, их можно переносить не только на плечевом ремне и в руке, но и на поясе, закрепив сумку при помощи поясной петли. Поворотные на 360 градусов кронштейны препятствуют запутыванию наплечного ремня. Внутреннее пространство моделируется благодаря передвижным перегородкам и включает в себя многочисленные карманы для компактного размещения аксессуаров. Мягкая внутренняя подкладка предохраняет от царапин. Круговая молния по основному отделению, плотно закрываются и не пропускают пыль и влагу, вместе с тем дает удобный доступ к оборудованию. Прочная водоотталкивающая ткань обеспечивает надежную защиту от внешних механических повреждений и гарантирует долгий срок службы.
Арт. NVF-6814Fotokvant RFLH-12 крепление с 2 горячими башмаками для вспышек
Наличие
в наличии 1-3 шт
Fotokvant RFLH-12 – универсальное крепление с двумя горячими башмаками для вспышек или камер, имеет винты на 1/4 дюйма.
В комплект входят 2 металлических холодных башмака для вспышек. Длина – 27 см, ширина – 3 см, высота – 2,5 см. Изготовлен из алюминиевого сплава.