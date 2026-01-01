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Lowepro Edit 100 сумка для фототехники

Lowepro Edit 100 сумка для фототехники

Lowepro
Артикул: NVF-8472

Lowepro Edit 100 – сумка разработана специально для цифровых видеокамер. Имеет моделируемое внутреннее пространство. Защитит оборудование от влаги и пыли. Размер, см – 19х12х14,5. Вес, г – 310. Цвет – чёрный.

Описание

Сумки удобны в транспортировке, их можно переносить не только на плечевом ремне и в руке, но и на поясе, закрепив сумку при помощи поясной петли. Поворотные на 360 градусов кронштейны препятствуют запутыванию наплечного ремня. Внутреннее пространство моделируется благодаря передвижным перегородкам и включает в себя многочисленные карманы для компактного размещения аксессуаров. Мягкая внутренняя подкладка предохраняет от царапин. Круговая молния по основному отделению, плотно закрываются и не пропускают пыль и влагу, вместе с тем дает удобный доступ к оборудованию. Прочная водоотталкивающая ткань обеспечивает надежную защиту от внешних механических повреждений и гарантирует долгий срок службы.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant RFLH-12 – универсальное крепление с двумя горячими башмаками для вспышек или камер, имеет винты на 1/4 дюйма.

В комплект входят 2 металлических холодных башмака для вспышек. Длина – 27 см, ширина – 3 см, высота – 2,5 см. Изготовлен из алюминиевого сплава.

980 ₽
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