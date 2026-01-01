Lowepro DryZone Duffle 20L сумка для фототехники

Доступ к содержимому сумки производится благодаря скручивающемуся фиксатору. Максимально, что можно уместить в сумку: зеркальную камеру с прикрепленным объективом, два дополнительных объектива, вспышки, мини-трипод и незначительные аксессуары.
Универсальность конструкции заключается в возможности трансформации пространства в одно большое отделение, что будет удобным, например, для переноски личных вещей.
Прочный внутренний каркас, водонепроницаемая нейлоновая поверхность, небольшой вес и средние размеры – все это делает сумку Lowepro Dryzone DF 20L лучшим средством для транспортировки и хранения фототехники в длительных путешествиях или экстремальных условиях.
Характеристики:
- размер (внутренний), см – 23.5х41.5х16
- размер (внешний), см – 25х46х22
- вес, кг – 1,2