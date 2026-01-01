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Lowepro DryZone Duffle 20L сумка для фототехники

Lowepro DryZone Duffle 20L сумка для фототехники

Lowepro
Артикул: NVF-5851

Lowepro DryZone Duffle 20L – легкая компактная сумка, идеально подходит для путешествий и длительной транспортировки фототехники. Изготовлена из легкой водонепроницаемой ткани уровня IPX-6, обеспечивающей надежную защиту всего содержимого даже от морских волн. Размер, см – 25х46х22.

Описание

Доступ к содержимому сумки производится благодаря скручивающемуся фиксатору. Максимально, что можно уместить в сумку: зеркальную камеру с прикрепленным объективом, два дополнительных объектива, вспышки, мини-трипод и незначительные аксессуары.

Универсальность конструкции заключается в возможности трансформации пространства в одно большое отделение, что будет удобным, например, для переноски личных вещей.

Прочный внутренний каркас, водонепроницаемая нейлоновая поверхность, небольшой вес и средние размеры – все это делает сумку Lowepro Dryzone DF 20L лучшим средством для транспортировки и хранения фототехники в длительных путешествиях или экстремальных условиях.

Характеристики:

  • размер (внутренний), см – 23.5х41.5х16
  • размер (внешний), см – 25х46х22
  • вес, кг – 1,2

Комплектация

 

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