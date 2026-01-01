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Lowepro Compact Courier 80 сумка серая

Lowepro Compact Courier 80 сумка серая

Lowepro
Артикул: NVF-5848

Lowepro Compact Courier 80 – сумка для фототехники, подходит даже для самого искушенного фотографа. Модель удобной конструкции предназначена для фотокамеры, карты памяти и батареи или аксессуара. Цвет – серый. Размеры, см – 20,5х8х16,5.

Описание

Сумка Lowepro Compact Courier 70 совместима с большинством компактных системных фотокамер. Дизайн сумки тщательно продуман, модель изготовлена из высококачественного материала для безопасного хранения и быстрого извлечения фотоаппаратов. Уникальность сумки в отдельных дополнительных карманах для аккумуляторов, объектива, кабелей, карт памяти и других небольших аксессуаров. Имеется также ручка и съемный наплечный ремень для легкой удобной транспортировки.

Характеристики:

  • материал – текстиль
  • внешние габариты, см – 20.5х8х16.5
  • внутренние габариты, см – 13.5х7х13
  • вес, кг – 0.2

Комплектация

 

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