Lowepro Classified 100 AW Kit фотосумка

Описание

Сумка Classified 100AW выполнена в стиле планшета с двумя отстегивающимися чехлами разного размера для размещения компактных фотоаппаратов, таких как Canon G12 или Nikon Coolpix P7000 и дополнительных аксессуаров. Сумка имеет нескользящий наплечный ремень с полноповоротными металлическими застежками и встроенный всепогодный защитный чехол All Weather Cover.

Сумка идеально подходит для преноски большинства современных планшетных компьютеров, таких как Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, Motorola Xoom и других.