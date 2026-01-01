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Lowepro Classified 100 AW Kit фотосумка
Lowepro Classified 100 AW Kit фотосумка
Lowepro Classified 100 AW Kit фотосумка

Lowepro Classified 100 AW Kit фотосумка

Lowepro
Артикул: NVF-8745

Lowepro Classified 100 AW Kit – набор сумок для фототехники и сопутствующих аксессуаров.

В комплект Classified входят: наплечная сумка-планшет Classified 100 AW (размер, см – 19,5x3,5x27); чехол для объектива Classified 35 (размер, см – 9,3x6,5x12,1) и чехол для компактных камер Classified 30 Pro Compact (размер, см – 8x4,5x11).

Описание

Сумка Classified 100AW выполнена в стиле планшета с двумя отстегивающимися чехлами разного размера для размещения компактных фотоаппаратов, таких как Canon G12 или Nikon Coolpix P7000 и дополнительных аксессуаров. Сумка имеет нескользящий наплечный ремень с полноповоротными металлическими застежками и встроенный всепогодный защитный чехол All Weather Cover. 

Сумка идеально подходит для преноски большинства современных планшетных компьютеров, таких как Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, Motorola Xoom и других.

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