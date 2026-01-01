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Lowepro Adventure 170 Black фотосумка
Lowepro Adventure 170 Black фотосумка

Lowepro Adventure 170 Black фотосумка

Lowepro
Артикул: NVF-8098

Lowepro Adventure 170 Black – сумка разработана для DSLR и UZ-камер. Размер 255x190x250 мм. Материал нейлон. Цвет – черный.

Описание

Серия представлена также моделями Adventura 120, Adventura 140, Adventura 170. Сумка имеет съемный плечевой ремень и мягкую ручку для удобной переноски. Дополнительная верхняя крышка для защиты содержимого от непогоды снабжена клипсой быстрого доступа. Также она имеет передний карман-органайзер для аксессуаров, документов и хранения карт памяти и два плиссированных боковых кармана.

Комплектация

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