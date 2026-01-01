Kata WS-604 фотосумка

Артикул: NVF-8385

Kata WS-604 – удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, 2-3 объектива, вспышку и аксессуары. Сумка имеет систему дивайдеров, что позволяет по желанию изменять внутреннее пространство. Так же для удобства переноски предусмотрен наплечный ремень и удобная ручка. Сумка может быть использована в качестве кофра для фото- и видеокамер. Цвет – черный с синим. Размер, мм – 320х210х200. Вес, кг – 1,32.