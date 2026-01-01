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Kata Grip-10 DL Holster B фотосумка

Kata Grip-10 DL Holster B фотосумка

Kata
Артикул: NVF-8388

Kata Grip-10 DL Holster B – сумка для зеркальной камеры послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли. Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей со штатным объективом. Для фотоаксессуаров в сумке предусмотрено два отдельных кармашка на липучках. Размер, см – 14х11х12. Вес, г – 200. Цвет – черный.

Описание

Kata Grip-10 DL Holster B фотосумка

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