Kata C-52 фотосумка

Артикул: NVF-8390

Kata C-52 – удобный, практичный мини-кофр. В нем без труда можно разместить цифровую фотокамеру, 4 запасных батарейки и 2 карты памяти. Сумка обеспечивает надежную защиту фотокамеры и аксессуаров, благодаря использованию технологии термоформовки (TST). Молния и уникальная "внутренняя подкладка" создают двойную защиту от попадания влаги и пыли. В комплект поставки входит дождевик, предоставляющий дополнительную защиту от влаги и перегрева. Цвет – черный. Размер, см – 10х8х14. Вес, кг – 0,1.