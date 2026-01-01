Kata C-52 фотосумка

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kata C-52 – удобный, практичный мини-кофр. В нем без труда можно разместить цифровую фотокамеру, 4 запасных батарейки и 2 карты памяти. Сумка обеспечивает надежную защиту фотокамеры и аксессуаров, благодаря использованию технологии термоформовки (TST). Молния и уникальная "внутренняя подкладка" создают двойную защиту от попадания влаги и пыли. В комплект поставки входит дождевик, предоставляющий дополнительную защиту от влаги и перегрева. Цвет – черный. Размер, см – 10х8х14. Вес, кг – 0,1.
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