Артикул: DAN-0987

Hakuba Pixgear Denzel Messenger SS синий/желтый - сумка для фотоаппарата.

Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из полиэстра. Вариант переноски - только на наплечном ремне. Размер - 230x150x110 мм. Цвет - синий и желтый.