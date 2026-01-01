Артикул: DAN-0986

Hakuba Pixgear Denzel Messenger SS черный/серый - сумка для фотоаппарата.

Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из полиэстра. Вариант переноски - только на наплечном ремне. Размер - 230x150x110 мм. Цвет - черный и серый.