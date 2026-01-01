Характеристики:
- количество внутренних отделений - 2
- материал - полиэстер
- наружные габариты, мм - 230x150x110
- внутренние габариты, мм - 150x120x100
- вес, г - 270
Москва
Малая Семеновская 3с6
Hakuba Pixgear Denzel Messenger SS черный/серый - сумка для фотоаппарата.
Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из полиэстра. Вариант переноски - только на наплечном ремне. Размер - 230x150x110 мм. Цвет - черный и серый.
Характеристики:
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