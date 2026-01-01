Артикул: DAN-0985

Hakuba Pixgear Denzel Messenger М black/olive - сумка для фотоаппарата.

Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, пару объективов, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из полиэстра. Вариант переноски - только на наплечном ремне. Размер - 320x200x135 мм. Цвет - черный и оливковый.