Характеристики:
- количество внутренних отделений - 3
- материал - полиэстер
- наружные габариты, мм - 320x200x135
- внутренние габариты, мм - 300x170x120
- вес, г - 460
Москва
Малая Семеновская 3с6
Hakuba Pixgear Denzel Messenger М black/olive - сумка для фотоаппарата.
Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, пару объективов, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из полиэстра. Вариант переноски - только на наплечном ремне. Размер - 320x200x135 мм. Цвет - черный и оливковый.
Характеристики:
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