Артикул: DAN-0990

Hakuba Godwin Zero Messenger S - сумка для фотоаппарата синяя.

Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, запасной объектив, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из нейлона 1000 D. Вариант переноски - только на наплечном ремне. Размер - 270x170x120 мм. Цвет - синий.