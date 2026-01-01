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Hakuba Godwin Zero Messenger S сумка для фотоаппарата синяя
Hakuba Godwin Zero Messenger S сумка для фотоаппарата синяя
Hakuba Godwin Zero Messenger S сумка для фотоаппарата синяя
Hakuba Godwin Zero Messenger S сумка для фотоаппарата синяя

Hakuba Godwin Zero Messenger S сумка для фотоаппарата синяя

Hakuba
Артикул: DAN-0990

Hakuba Godwin Zero Messenger S - сумка для фотоаппарата синяя.

Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, запасной объектив, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из нейлона 1000 D. Вариант переноски - только на наплечном ремне. Размер - 270x170x120 мм. Цвет - синий.

Описание

Характеристики:

  • количество внутренних отделений - 2
  • материал - полиэстер
  • наружные габариты, мм - 270x170x120
  • внутренние габариты, мм - 210x140x100
  • вес, г - 270

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