Характеристики:
- количество внутренних отделений - 2
- материал - полиэстер
- наружные габариты, мм - 270x170x120
- внутренние габариты, мм - 210x140x100
- вес, г - 270
Москва
Малая Семеновская 3с6
Hakuba Godwin Zero Messenger S - сумка для фотоаппарата синяя.
Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, запасной объектив, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из нейлона 1000 D. Вариант переноски - только на наплечном ремне. Размер - 270x170x120 мм. Цвет - синий.
Характеристики:
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