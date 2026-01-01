Характеристики:
- количество внутренних отделений - 3
- материал - нейлон 1000 D
- наружные габариты, мм - 115x110x200
- внутренние габариты, мм - 85x90x175
- вес, г - 250
Москва
Малая Семеновская 3с6
Hakuba Fotina Quatre S - сумка для фотоаппарата, черная.
Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить фотокамеру, запасной акумулятор и мелкие аксессуары. Внутреннее пространство сумки разделяется мягкой перегородкой которая поможет оптимизировать его под нужный размер камеры. Сумка изготовлена из нейлона 1000 D. Вариант переноски - на наплечном ремне или за ручку. Размер - 115x110x200 мм. Цвет - черный.
Характеристики:
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