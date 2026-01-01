Артикул: DAN-0989

Hakuba Fotina Quatre S - сумка для фотоаппарата, синяя.

Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить фотокамеру, запасной акумулятор и мелкие аксессуары. Внутреннее пространство сумки разделяется мягкой перегородкой которая поможет оптимизировать его под нужный размер камеры. Сумка изготовлена из нейлона 1000 D. Вариант переноски - на наплечном ремне или за ручку. Размер - 115x110x200 мм. Цвет - синий.