Fancier KINGKONG II 20 фотосумка

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fancier KINGKONG II 20 – стильная, легкая, компактная фотосумка. Вмещает DSLR камеру, дополнительный объектив, карты памяти и прочие мелкие аксессуары. Имеет удобный плечевой ремень. Обеспечивает защиту от внешнего воздействия. Материал – текстиль. Внешний размер, см – 25х17х23,5.
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