Fancier Easy 20 фотосумка

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fancier Easy 20 – сумка, которая идеально подойдет для повседневных съемок. Вмещает DSLR камеру, запасной объектив, чистящий карандаш и другие мелкие аксессуары. Выполнена из текстильной ткани. Внешний размер, см – 15,8х15,5х16,8.
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